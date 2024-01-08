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Коммерческая недвижимость в Рисан, Черногория

отели
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6 объектов найдено
Коммерческая 1 комната с кондиционером, в центре города, с видом на горы в Рисан, Черногория
Коммерческая 1 комната с кондиционером, в центре города, с видом на горы
Рисан, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
€55,000
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First Realty
Языки общения: English
Отель 5 спален у моря в Рисан, Черногория
Отель 5 спален у моря
Рисан, Черногория
Количество спален 5
Площадь 240 м²
Бока Которская бухта, район Рисан. Действующий мини отель с собственным садом Расстояни…
€950,000
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Отель 9 спален в Рисан, Черногория
Отель 9 спален
Рисан, Черногория
Количество спален 9
Площадь 285 м²
Описание Бока Которская бухта, город Рисан. Трех этажный не действующий отель Расстояние…
€485,000
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Отель 11 спален в Рисан, Черногория
Отель 11 спален
Рисан, Черногория
Количество спален 11
Площадь 300 м²
NUM 5255 Продается новый объект с несколькими квартирами, расположенными в старом каменном …
€1,20 млн
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Коммерческая в Рисан, Черногория
Коммерческая
Рисан, Черногория
Продается инвестиционный участок с видом на море в деревне Рисан, Которский залив. Участок р…
€580,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English
Коммерческая 10 спален с парковкой, с террасой, с садом в Стрп, Черногория
Коммерческая 10 спален с парковкой, с террасой, с садом
Стрп, Черногория
Число комнат 15
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 382 м²
Количество этажей 4
На первой линии в Боко-Которском заливе, в небольшом городке Стрп, возле Рисана, предл…
€800,000
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