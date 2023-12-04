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Коммерческая недвижимость в Колашин, Черногория

отели
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инвестиционная недвижимость
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12 объектов найдено
Отель 1 спальня с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Колашин, Черногория
Отель 1 спальня с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Площадь 104 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Закрытый комплекс из двадцати вилл класса люкс Высота над у…
€280,000
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Отель 1 спальня в Колашин, Черногория
Отель 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Площадь 36 м²
NUM P004 Investment project on the north of Montenegro – Montenegro’s highest resort wh…
€250,000
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Отель 1 спальня в Колашин, Черногория
Отель 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Площадь 28 м²
NUM P002 Инвестиционный проект на севере Черногории – Новый гостиничный курорт расположе…
€250,000
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Отель в Колашин, Черногория
Отель
Колашин, Черногория
Площадь 38 м²
NUM P001 Investment project in the north of Montenegro – new hotel in close proximity …
€250,000
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Отель 1 спальня в Колашин, Черногория
Отель 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Площадь 34 м²
NUM P009 New investment project on the north of Montenegro – hotel in Kolasin Kolašin…
€250,000
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Коммерческая в Колашин, Черногория
Коммерческая
Колашин, Черногория
U2-361. Urbanized plot in Kolashin for the constructionWe offer an urbanized plot of 1,500 m…
€350,000
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Коммерческая в Колашин, Черногория
Коммерческая
Колашин, Черногория
U4-083. Spacious and beautuful plot in KolasinScenic plot with an area of 22 050м2 and 1 hec…
€150,000
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Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh в Колашин, Черногория
Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh
Колашин, Черногория
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
€250,000
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Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh в Колашин, Черногория
Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh
Колашин, Черногория
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
€250,000
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Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh в Колашин, Черногория
Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh
Колашин, Черногория
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
€250,000
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Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh в Колашин, Черногория
Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh
Колашин, Черногория
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
€250,000
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Отель 100 ванных в Колашин, Черногория
Отель 100 ванных
Колашин, Черногория
Кол-во ванных комнат 100
Kolašin 1600 — самый высокий черногорский курорт, который находится в южной части горного ма…
€250,000
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