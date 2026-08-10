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Коммерческая недвижимость в Баре, Черногория

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отели
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34 объекта найдено
Отель 735 м² в 5, Черногория
Отель 735 м²
5, Черногория
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 18
Площадь 735 м²
| 735 м² | 20 номеров | 18 ванных комнат | участок 425 м² | бассейн | ресторан | 50 м до мор…
$1,78 млн
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Коммерческое помещение в Бар, Черногория
Коммерческое помещение
Бар, Черногория
Эта просторная коммерческая недвижимость расположена на первом этаже жилого и коммерческого …
$1,17 млн
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Готовый бизнес 200 м² в Бар, Черногория
Готовый бизнес 200 м²
Бар, Черногория
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
К продаже и аренде предлагается апарт-отель с коммерческим помещением в уникальном и историч…
$510,963
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TekceTekce
Отель 1 800 м² в Бар, Черногория
Отель 1 800 м²
Бар, Черногория
Количество спален 18
Кол-во ванных комнат 18
Площадь 1 800 м²
Продаётся апарт-отель, расположенный в курортном посёлке Утеха, на побережье между Баром и У…
$3,45 млн
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Отель 1 100 м² в Бар, Черногория
Отель 1 100 м²
Бар, Черногория
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 1 100 м²
Добро пожаловать в Hotel Edem — уютный гостевой дом, расположенный в живописном городе Kunje…
$1,50 млн
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Отель в Бар, Черногория
Отель
Бар, Черногория
Количество спален 4
Продается мини-отель в Сутоморе, община Бар. Общая площадь дома составляет 430 м2, он распол…
$2,33 млн
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Коммерческое помещение 171 м² в Бар, Черногория
Коммерческое помещение 171 м²
Бар, Черногория
Площадь 171 м²
Просторные коммерческие помещения площадью 171 м2 предлагаются для продажи в самом сердце Ба…
$461,257
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Mbroker
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Отель 372 м² в Бар, Черногория
Отель 372 м²
Бар, Черногория
Площадь 372 м²
Продажа: Апарт отель в Черногории в курортном поселке Чань. 11 независимых апартаментов. …
$491,471
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MONTBEL D.O.O.
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Отель 693 м² в 2, Черногория
Отель 693 м²
2, Черногория
Площадь 693 м²
Количество этажей 5
🔥 В продаже новый жилой комплекс в сосновом бору, всего 200 м от моря!  📍 Локация: г. Бар…
$1,29 млн
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Отель 735 м² в Бар, Черногория
Отель 735 м²
Бар, Черногория
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 18
Площадь 735 м²
Предлагается к продаже полностью оборудованный отель с современной отделкой и функциональной…
$1,78 млн
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Отель 400 м² в Бар, Черногория
Отель 400 м²
Бар, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 400 м²
Успешный и доходный бизнес у самого моря! Продается современный мини-отель в престижном куро…
$1,02 млн
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Магазин 61 м² в Бар, Черногория
Магазин 61 м²
Бар, Черногория
Площадь 61 м²
Помещение находится на нулевом этаже нового жилого дома по ул. Македонской. Вход со стороны …
$185,092
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Отель 1 500 м² в Бар, Черногория
Отель 1 500 м²
Бар, Черногория
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 18
Площадь 1 500 м²
| 18 апартаментов | бассейн | 1500 м² брутто На продажу предлагается полностью оборудован…
$1,76 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Отель 510 м² в Бар, Черногория
Отель 510 м²
Бар, Черногория
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 510 м²
Туристический бизнес в Баре. Действующий апарт-отель  для круглогодичного проживания гостей…
$702,101
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MONTBEL D.O.O.
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Отель 769 м² в Бар, Черногория
Отель 769 м²
Бар, Черногория
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 769 м²
Прекрасная возможность для инвесторов и любителей жизни у моря! Представляем вам мини-гостин…
$886,699
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Коммерческое помещение 37 м² в Бар, Черногория
Коммерческое помещение 37 м²
Бар, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 2
Продаётся коммерческое помещение свободного назначения с отдельным входом в городе Бар. Поме…
$103,935
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Готовый бизнес 744 м² в Бар, Черногория
Готовый бизнес 744 м²
Бар, Черногория
Площадь 744 м²
Великолепная гостиница в городе Бар, гостиница имеет четыре этажа, на первом этаже расположе…
$917,411
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Коммерческое помещение 57 м² в Бар, Черногория
Коммерческое помещение 57 м²
Бар, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Привлекательное предложение- Коммерческие помещения в центре города Бар! В центре живопи…
$139,467
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Коммерческое помещение 35 м² в Бар, Черногория
Коммерческое помещение 35 м²
Бар, Черногория
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Недвижимость ЧерногорияКоммерческое помещение площадью 35 м2 продается в Баре, расположенном…
$135,240
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Commercial spaces in Emerald Residence in Bar в Бар, Черногория
Commercial spaces in Emerald Residence in Bar
Бар, Черногория
Площадь 51 м²
Коммерческие помещения в Emerald Residence в Баре предлагают идеальное сочетание функциональ…
$90,749
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Отель 560 м² в Бар, Черногория
Отель 560 м²
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 560 м²
Добро пожаловать в уникальный отель в сердце Сутоморе! Этот очаровательный объект недвижимос…
$518,201
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Инвестиционная 130 м² в Бар, Черногория
Инвестиционная 130 м²
Бар, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1
Добро пожаловать в возможность иметь процветающий бизнес - популярное кафе, расположенное в …
$46,505
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Отель в Бар, Черногория
Отель
Бар, Черногория
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 18
Отель в Черногории С БАССЕЙНОМ НА 17 НОМЕРОВ В БЕЧИЧИ. -Площадь участка 472 м2. 5 этажей…
$2,32 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Коммерческое помещение 248 м² в Бар, Черногория
Коммерческое помещение 248 м²
Бар, Черногория
Площадь 248 м²
Номер объекта: 538784. УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУП…
$687,726
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Отель 700 м² в Бар, Черногория
Отель 700 м²
Бар, Черногория
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 16
Площадь 700 м²
Продается великолепный отель в живописном городе Бар, всего в 300 метрах от побережья! Этот …
$2,13 млн
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Офис 12 м² в Бар, Черногория
Офис 12 м²
Бар, Черногория
Площадь 12 м²
Место в гараже площадью 12м2. Комплекс PAMC Residence построен по современным мировым станда…
$20,966
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Офис 83 м² в Бар, Черногория
Офис 83 м²
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Коммерческое помещение в самом центре Бара, площадью 83м2. Две комнаты, санузел. Электричест…
$207,330
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Отель 1 470 м² в Бар, Черногория
Отель 1 470 м²
Бар, Черногория
Количество спален 24
Кол-во ванных комнат 24
Площадь 1 470 м²
Продается новый отель в составе комплекса Сохо Сити 2019 года постройки Комплекс, построе…
Цена по запросу
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Офис 105 м² в Бар, Черногория
Офис 105 м²
Бар, Черногория
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
В самом центре города Бар в здании занимает два этажа коммерческое помещение 105м2. Состоит …
$249,404
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Производство 57 м² в Бар, Черногория
Производство 57 м²
Бар, Черногория
Площадь 57 м²
Этаж 1/10
Продается коммерческое помещение в современном ЖК в Баре. Площадь: 57,15 м2 Этаж: 1(приземл…
$166,008
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