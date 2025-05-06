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Коммерческая недвижимость в Рафаиловичи, Черногория

8 объектов найдено
Отель 200 м² в Рафаиловичи, Черногория
Отель 200 м²
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 200 м²
В маленьком курортном городке Рафаиловичи продаётся каменный дом - мини отель из 1813 года.Д…
$778,787
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Коммерческое помещение 190 м² в Рафаиловичи, Черногория
Коммерческое помещение 190 м²
Рафаиловичи, Черногория
Площадь 190 м²
Этаж 1/4
На первой береговой линии курортного района Рафаиловичи продается коммерческое помещение с в…
Цена по запросу
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Коммерческое помещение 65 м² в Rafailovici, Черногория
Коммерческое помещение 65 м²
Rafailovici, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 6
SUNRAF BEACH PROPERTIES - СОВРЕМЕННЫЙ ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ, расположенный в Рафаиловичи, Ривьера …
Цена по запросу
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
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Инвестиционная 65 м² в Rafailovici, Черногория
Инвестиционная 65 м²
Rafailovici, Черногория
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Продается многофункциональное офисное помещение в самом центре Рафаиловичи, идеально подходя…
$180,555
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Отель 242 м² в Рафаиловичи, Черногория
Отель 242 м²
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 3
Площадь 242 м²
В комплексе Dukley Gardens 36 резиденций с 202 апартаментами класса de luxe с площадями от 1…
$1,87 млн
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Инвестиционная 35 м² в Рафаиловичи, Черногория
Инвестиционная 35 м²
Рафаиловичи, Черногория
Площадь 35 м²
Этажность объекта: G+S+P+12 (13 надземных этажей) Площадь апартаментов: от 25 м2 до 700 м2 М…
$166,992
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Ресторан, кафе 960 м² в Рафаиловичи, Черногория
Ресторан, кафе 960 м²
Рафаиловичи, Черногория
Площадь 960 м²
Будванская ривьера, район Рафаиловичи, первая линия у моря. Помещение под ресторан Расстоян…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 190 м² в Рафаиловичи, Черногория
Коммерческое помещение 190 м²
Рафаиловичи, Черногория
Площадь 190 м²
На первой береговой линии курортного района Рафаиловичи продается коммерческое помещение с в…
Цена по запросу
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