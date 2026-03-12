Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Котор
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Которе, Черногория

отели
11
16 объектов найдено
Отель 80 м² в Котор, Черногория
Отель 80 м²
Котор, Черногория
Площадь 80 м²
На продажу предлагается функциональное коммерческое пространство площадью 80 м², расположенн…
$335,417
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Отель 222 м² в Котор, Черногория
Отель 222 м²
Котор, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 222 м²
Данный исторический особняк, построенный еще в 18 веке в готическом стиле, находится на 1 ли…
$1,64 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Отель в Котор, Черногория
Отель
Котор, Черногория
Количество спален 7
Продается мини-отель в районе Ораховац, в Которском заливе. Объект площадью 400 м2 расположе…
$1,10 млн
Оставить заявку
Отель 190 м² в Котор, Черногория
Отель 190 м²
Котор, Черногория
Площадь 190 м²
Инвестиционный объект с высоким потенциалом, 6 входов, гибкое назначение. В продаже многофун…
$386,109
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Отель 320 м² в Доброта, Черногория
Отель 320 м²
Доброта, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 320 м²
Продается старинный каменный дом в шаговой доступности (15 минут) до исторического центра Ко…
$806,365
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Коммерческое помещение в 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Черногория
Коммерческое помещение
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Черногория
U5-134. Участок в Дубе, КоторПродается участок в Дубе, КоторУчасток расположен в мирном «нов…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Отель 382 м² в Котор, Черногория
Отель 382 м²
Котор, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 382 м²
Julia Residence – комплекс из пяти апартаментов класса делюкс, расположенный в поселке Столи…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Инвестиционная 168 м² в Котор, Черногория
Инвестиционная 168 м²
Котор, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 168 м²
Вилла "Аманда" располагается в одном из самых красивых поселков Которского залива и является…
$1,12 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Отель 330 м² в Котор, Черногория
Отель 330 м²
Котор, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Два аутентичных каменных дома, первоначально восстановленных в соответствии с требованиями И…
$2,93 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Отель 1 630 м² в Котор, Черногория
Отель 1 630 м²
Котор, Черногория
Количество спален 28
Кол-во ванных комнат 28
Площадь 1 630 м²
Эксклюзивный отель с рестораном в фантастическом месте на берегу Которского залива (Черногор…
$3,11 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Отель в Котор, Черногория
Отель
Котор, Черногория
Количество спален 28
Продается отель на первой линии в Столиве, Боко-Которский залив. Площадь отеля составляет 16…
$3,26 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 160 м² в Котор, Черногория
Коммерческое помещение 160 м²
Котор, Черногория
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 160 м²
Удобства: Структура отеля: каждый из апартаментов включает в себя кухню-гостиную, всего 5 сп…
$1,10 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Отель 60 м² в Котор, Черногория
Отель 60 м²
Котор, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
На продажу предлагается коммерческое помещение - действующий ресторан в самом центре Рисана.…
$348,217
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Отель 570 м² в Котор, Черногория
Отель 570 м²
Котор, Черногория
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 570 м²
Представляем к продаже эксклюзивный апарт-отель Castello Risano, расположенный в историческо…
$2,67 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Инвестиционная 169 м² в Котор, Черногория
Инвестиционная 169 м²
Котор, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Старый, каменный палаццио на 1 линии моря - по старинной лестнице до моря 3 метра. Дом наход…
$1,97 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Коммерческое помещение 240 м² в Доброта, Черногория
Коммерческое помещение 240 м²
Доброта, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Продается дом с пятью квартирами внутри и коммерческим помещением на первом этаже. Дом наход…
$1,18 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти