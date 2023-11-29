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Коммерческая недвижимость в Херцег-Нови, Черногория

отели
9
55 объектов найдено
Коммерческая в Херцег-Нови, Черногория
Коммерческая
Херцег-Нови, Черногория
Площадь 11 м²
Сдается однокомнатная современная меблированная квартира, расположенная на улице Маслина, Бу…
€45,000
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Коммерческая в Херцег-Нови, Черногория
Коммерческая
Херцег-Нови, Черногория
Количество этажей 1
€95,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Отель 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Баошичи, Черногория
Отель 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Баошичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 110 м²
Количество этажей 3
€470,000
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Коммерческая 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Баошичи, Черногория
Коммерческая 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Баошичи, Черногория
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Этаж 3/3
Мини отель является туристическим объектом категории 4 звезды и находится в популярном…
€470,000
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Отель в Зеленика, Черногория
Отель
Зеленика, Черногория
€1,000,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Коммерческая с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Топла, Черногория
Коммерческая с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Топла, Черногория
Площадь 100 м²
Описание Город Херцег Нови. Помещение для бизнеса Площадь 100 кв.м. Стоимость одного ква…
€350,000
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ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО 5* ОТЕЛЯ в Lustica, Черногория
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО 5* ОТЕЛЯ
Lustica, Черногория
Площадь 21 000 м²
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С ГОТОВЫМ ПРОЕКТОМ ОТЕЛЯ 5* +1% СКИДКА ОТ НАС. Расположен на черногорск…
€9,45 млн
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Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Отель со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Херцег-Нови, Черногория
Отель со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Херцег-Нови, Черногория
Площадь 400 м²
Добро пожаловать, на замечательную виллу с 2-мя причалами для лодок, и парковкой для автомоб…
€3,50 млн
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Отель 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Баошичи, Черногория
Отель 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Баошичи, Черногория
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Дом-мини-отель на первой линии для инвестиций или личного пользования. Херцег-Нови,  Баошич…
€470,000
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Отель 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Херцег-Нови, Черногория
Отель 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Херцег-Нови, Черногория
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
⚡⚡⚡Продаётся  дом в Черногории на первой линии для инвестиций или личного пользования. 📍Х…
€470,000
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Коммерческая в Каменари, Черногория
Коммерческая
Каменари, Черногория
Площадь 270 м²
Продается мини-отель в поселке Каменари, Тиватский залив. Мини-отель общей площадью 270 м2 …
€399,000
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Коммерческая в Мелинье, Черногория
Коммерческая
Мелинье, Черногория
U7-005. Строительный участок на отличном месте, Мелине, Герцег НовиПродается! Инвестиционный…
€290,000
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Коммерческая с видом на море в Херцег-Нови, Черногория
Коммерческая с видом на море
Херцег-Нови, Черногория
Площадь 200 м²
U7-004. Проект реконструкции в Савине, Герцег НовиПродается! Дом для полной реконструкции ра…
€380,000
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Отель 6 комнат с балконом, с кондиционером, с видом на море в Каменари, Черногория
Отель 6 комнат с балконом, с кондиционером, с видом на море
Каменари, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Продается мини-отель в поселке Каменари, Тиватский залив. Мини-отель общей площадью 270 м…
€399,000
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Коммерческая с видом на море в Мелинье, Черногория
Коммерческая с видом на море
Мелинье, Черногория
U7-002. Участок с видом на море в МелинеПродается в Мелине  земля для строительства гостиниц…
€436,000
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Коммерческая с видом на море в Херцег-Нови, Черногория
Коммерческая с видом на море
Херцег-Нови, Черногория
U7-001. Участок в центре Герцег Нови для строительстваУчасток 1550 м2 с хорошими условиями в…
€780,000
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Отель 5 спален с парковкой, с видом на море в Биела, Черногория
Отель 5 спален с парковкой, с видом на море
Биела, Черногория
Комнаты 6
Площадь 411 м²
Количество этажей 3
D5-143. Мини-отель в БиелеПродается мини-отель в 50 метрах от моря. В 50 мерах есть набереж…
€580,000
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Отель 11 спален в Херцег-Нови, Черногория
Отель 11 спален
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 11
Площадь 650 м²
NUM 802 Продается мини-отель на курорте Игало, недалеко от города Герцег-Нови, который нахо…
€1,90 млн
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Коммерческая в Херцег-Нови, Черногория
Коммерческая
Херцег-Нови, Черногория
Площадь 75 м²
NUM 868 Продается кафе с террасой, расположенное на набережной ( 12 метров до моря ). Площа…
€350,000
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Отель 9 спален в Херцег-Нови, Черногория
Отель 9 спален
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 9
Площадь 400 м²
NUM 808 Мини-отель расположен в тихой части Герцег-Нови. На участке 1000 м2 есть дом 400 м…
€1,15 млн
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Отель 16 спален в Игало, Черногория
Отель 16 спален
Игало, Черногория
Количество спален 16
Площадь 830 м²
NUM 805 В курортном городе Игало продается новый отель общей площадью 830 м2. Объект распо…
€1,25 млн
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Отель 9 спален в Херцег-Нови, Черногория
Отель 9 спален
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 9
Площадь 300 м²
NUM 804 Недалеко от центра Герцег-Нови находится мини-отель общей площадью 300 м2. Объект …
€785,000
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Отель 5 спален в Херцег-Нови, Черногория
Отель 5 спален
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 5
Площадь 300 м²
NUM 1476 Дом / мини-отель на продажу для отдыха и деловой жизни. Дом расположен в деревне Б…
€650,000
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Отель 22 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Отель 22 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 22
Площадь 800 м²
NUM 1335 Продается трехзвездочный отель, расположенный на первой линии от моря в Баосичи, …
€4,00 млн
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Отель 19 спален в Херцег-Нови, Черногория
Отель 19 спален
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 19
Площадь 790 м²
NUM 2317 Продается отель всего в 50 метрах от моря в Биеле, Херцег-Нови. Площадь отеля сост…
€2,45 млн
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Отель 12 спален в Херцег-Нови, Черногория
Отель 12 спален
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 12
Площадь 350 м²
NUM 2528 Продается четырехэтажный мини-отель в районе Баосичи, недалеко от города Герцег-Но…
€950,000
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Отель 19 спален в Херцег-Нови, Черногория
Отель 19 спален
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 19
Площадь 705 м²
NUM 3367 Продается отель, состоящий из двух зданий - трехэтажных и четырехэтажных - в Игал…
€1,45 млн
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Коммерческая с видом на море в Сушчепан, Черногория
Коммерческая с видом на море
Сушчепан, Черногория
U2-302 . Urbanized plot in IgaloUrbanized plot for sale in  Igalo, Herceg Novi riviera, Mont…
€300,000
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Коммерческая с видом на море в Дженовичи, Черногория
Коммерческая с видом на море
Дженовичи, Черногория
U2-043. Продается большая недвижимость на первом прибрежном участке площадью 1 873 кв. Он ра…
€2,53 млн
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Коммерческая в Зеленика, Черногория
Коммерческая
Зеленика, Черногория
U5-112. Large urbanized plot in ZelenikaFor sale flat urbanized plot with a total area of 83…
€70,000
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