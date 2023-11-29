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Черногория
Коммерческая
Петровац
Коммерческая недвижимость в Петровац, Черногория
отели
4
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17 объектов найдено
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Коммерческая
Петровац, Черногория
Здание на 9 квартир расположен в районе Медински Крш, в 500 метрах от моря, завершены грубые…
€400,000
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ОТЕЛЬ В Г.ПЕТРОВАЦ, ЧЕРНОГОРИЯ БЕЗ КОМИССИИ + 1% СКИДКА ОТ НАС.
Петровац, Черногория
17 500 м²
ОТЕЛЬ В Г.ПЕТРОВАЦ, ЧЕРНОГОРИЯ БЕЗ КОМИССИИ + 1% СКИДКА ОТ НАС. Отель находится в стадии…
Цена по запросу
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 11 спален
Buljarica, Черногория
11
664 м²
Код объекта - 8.30.17.11930Мини отель с апартаментами в Булярице всего в 5 минутах ходьбы от…
€2,10 млн
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Коммерческая 5 спален
Buljarica, Черногория
5
141 м²
Код объекта - 4.30.2.11913Двухэтажный дом с большим участком и садом в Булярице. Характерист…
€140,000
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Коммерческая
Katun-Rezevici, Черногория
1 200 м²
Продается прекрасный мини-отель в местечке Перазича До, в 2 км от Петровца, Будванская ривь…
€4,20 млн
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Коммерческая
Buljarica, Черногория
700 м²
Предлагается готовый гостиничный бизнес в Петроваце по цене ниже рыночной. Это действующий а…
€690,000
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Отель 9 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Katun-Rezevici, Черногория
9
1 300 м²
Будванская ривьера, район Режевичи. Миниотель класса люкс с девятью отдельными квартирам…
€3,80 млн
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Доходный дом 9 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Katun-Rezevici, Черногория
10
4
Apartment type house with land for construction of 6 more buildings for sale The house is l…
€1,20 млн
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Отель 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Buljarica, Черногория
5
5
420 м²
2
Исключительно красивый апарт-отель, состоящий из 5 апартаментов с одной спальней с собственн…
€650,000
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Отель 8 спален
Петровац, Черногория
8
427 м²
NUM 760 В красивом курортном городе Петровац продается дом - мини-отель общей площадью 427 м…
€1,000,000
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Отель 10 спален
Петровац, Черногория
10
450 м²
NUM 2707 Продается мини-отель в районе Петровац, недалеко от города Будва. Четырехэтажное…
€760,000
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Коммерческая 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
Buljarica, Черногория
6
5
500 м²
3
К4-150 . Красивая вилла с апартаментами в БульярикеПродается красивая вилла с апартаментами …
€470,000
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Коммерческая 18 комнат
Петровац, Черногория
18
556 м²
Отель на набережной в Петроваце, Будва Отель площадью 556м2 состоит из двух зданий + неболь…
€1,20 млн
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Коммерческая
Петровац, Черногория
425 м²
Продажа коммерческого помещения под банк, ресторан или магазин
€578,000
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Коммерческая 11 комнат с Spalni
Петровац, Черногория
11
480 м²
Мини-отель находится недалеко от автовокзала, примерно на 50 метров выше. Он имеет 4 уровня …
€696,000
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Отель
Buljarica, Черногория
1 377 м²
Отечествен из 11 современников меблированны апартаментов различны типов и порочей, ресторанн…
€2,95 млн
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Коммерческая 12 комнат с ванной
Петровац, Черногория
12
500 м²
Прекрасная инвестиция! Отель площадью 500 м2, состоящий из 12 апартаментов. Каждый апарта…
€790,000
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