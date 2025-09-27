Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Сутоморе
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Сутоморе, Черногория

отели
16
20 объектов найдено
Отель 245 м² в Сутоморе, Черногория
Отель 245 м²
Сутоморе, Черногория
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 245 м²
В Сутоморе продается отель, площадью 300 м2. Отель состоит из 9 апартаментов. Каждый апартам…
$422,698
Оставить заявку
Отель 700 м² в Сутоморе, Черногория
Отель 700 м²
Сутоморе, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 700 м²
Площадь объекта : 450m2; Площадь участка: 1.000m2 Количество апартаментов: 8; Площадь каж…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Отель в Сутоморе, Черногория
Отель
Сутоморе, Черногория
Продается мини-отель в Ратаце, Барская ривьера. Мини-отель общей площадью 400м2 располага…
$634,746
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Vector Estate Montenegro
Языки общения
English, Русский
Haya PropertyHaya Property
Отель 715 м² в Сутоморе, Черногория
Отель 715 м²
Сутоморе, Черногория
Площадь 715 м²
Уютная современная гостиница, расположенна среди сосен и кипарисов в небольшом городке Сутом…
$1,97 млн
Оставить заявку
Готовый бизнес 40 м² в Сутоморе, Черногория
Готовый бизнес 40 м²
Сутоморе, Черногория
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 40 м²
ID-1861 Продается помещение с двумя студиями в Сутоморе – готовый туристический бизнес в …
$93,454
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Отель 1 065 м² в Сутоморе, Черногория
Отель 1 065 м²
Сутоморе, Черногория
Число комнат 26
Площадь 1 065 м²
Количество этажей 3
ID-1812 Продается готовый туристический бизнес - 3-х корпусный отель с бассейном в Сутомо…
$2,09 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Продается мини-отель с рейтингом 9+ на Booking.com в Сутоморе.  в Сутоморе, Черногория
Продается мини-отель с рейтингом 9+ на Booking.com в Сутоморе. 
Сутоморе, Черногория
Количество этажей 3
ID-1778 - Продается мини-отель с рейтингом 9+ на Booking.com в Сутоморе Готовый туристиче…
$395,308
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Отель в Сутоморе, Черногория
Отель
Сутоморе, Черногория
Количество спален 9
Очаровательный отель на продажу в живописном городе Бар, включающий здание площадью 356 м² н…
$732,393
Оставить заявку
Отель 245 м² в Сутоморе, Черногория
Отель 245 м²
Сутоморе, Черногория
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 245 м²
| 245 м² | Парковка | Готовый арендный бизнес На продажу предлагается жилой дом в Сутомор…
$409,559
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Отель 470 м² в Сутоморе, Черногория
Отель 470 м²
Сутоморе, Черногория
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 470 м²
Количество этажей 2
Дом 3х-этажный - готовый бизнес под отель с 12 апартаментами. Вместимость до 40 человек и бо…
$424,159
Оставить заявку
Отель 1 454 м² в Сутоморе, Черногория
Отель 1 454 м²
Сутоморе, Черногория
Площадь 1 454 м²
Срочная продажа отеля в Черногории на берегу моря со своим пляжем — цена снижена на 45% !!! …
$4,10 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Офис 39 м² в Сутоморе, Черногория
Офис 39 м²
Сутоморе, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Коммерческое помещение на преземле площадью 39м2, плюс терраса перед входом. Имеется кухня, …
$75,838
Оставить заявку
Коммерческое помещение 400 м² в Сутоморе, Черногория
Коммерческое помещение 400 м²
Сутоморе, Черногория
Площадь 400 м²
Продается мини-отель в Ратаце, Барская ривьера. Мини-отель общей площадью 400м2 располагает …
$641,248
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Vector Estate Montenegro
Языки общения
English, Русский
Отель 220 000 м² в Сутоморе, Черногория
Отель 220 000 м²
Сутоморе, Черногория
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 220 000 м²
Апарт отель в Черногории продажа      В центре Сутоморе  всего в 300 метрах от главного п…
$255,527
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Отель 715 м² в Сутоморе, Черногория
Отель 715 м²
Сутоморе, Черногория
Площадь 715 м²
Уютная современная гостиница, расположенна среди сосен и кипарисов в небольшом городке Сутом…
$2,22 млн
Оставить заявку
Отель в Сутоморе, Черногория
Отель
Сутоморе, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
ID-2028 Апарт-отель/дом с рестораном и апартаментами на побережье Черногории Продается…
$515,601
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Отель 700 м² в Сутоморе, Черногория
Отель 700 м²
Сутоморе, Черногория
Количество спален 23
Кол-во ванных комнат 23
Площадь 700 м²
Гостиница расположена на самом берегу моря, в уединенной и самой красивой части пляжей Барск…
$2,22 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Отель 715 м² в Сутоморе, Черногория
Отель 715 м²
Сутоморе, Черногория
Площадь 715 м²
Уютная современная гостиница, расположенна среди сосен и кипарисов в небольшом городке Сутом…
$2,22 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 800 м² в Сутоморе, Черногория
Коммерческое помещение 800 м²
Сутоморе, Черногория
Число комнат 22
Площадь 800 м²
Отель расположен в 50 метрах от моря. Имеет 800 квадратных метров жилой площади, 22 квартиры…
$2,06 млн
Оставить заявку
Отель 300 м² в Сутоморе, Черногория
Отель 300 м²
Сутоморе, Черногория
Количество спален 8
Площадь 300 м²
В Сутоморе, ниже магистрали продается отель, площадью 300 м2. Отель состоит из 8 апартаменто…
$479,820
Оставить заявку
Realting.com
Перейти