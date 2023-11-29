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Черногория
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Тиват
Коммерческая недвижимость в Тиват, Черногория
отели
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19 объектов найдено
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ОФИС THE DREAMS BY DUKLEY, ТИВАТ, ЧЕРНОГОРИЯ +1% СКИДКА
Тиват, Черногория
50 м²
Коммерческие помещения площадью от 50 м2 до 222 м2. Идеальная инфраструктура Этот клубны…
€750,000
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Коммерческая с парковкой
Тиват, Черногория
1 400 м²
Д11-042. Инвестиционный участок в Донья ЛастваПродажа - Инвестиционный участок в Донья Ластв…
€1,12 млн
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Коммерческая
Тиват, Черногория
Мы предлагаем на продажу урбанизированный участок в деревне Кавах, Тиватский район. Асфальт…
€105,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Коммерческая 1 спальня
Тиват, Черногория
1
1
70 м²
Мы предлагаем на продажу урбанизированный участок в пригороде Тиват ( Кавах ). Участок 3320 …
€800,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Коммерческая 12 комнат
Тиват, Черногория
12
500 м²
Вилла/действующий мини-отель общей площадью 500 кв.м. на участке 340 кв.м. на первой линии в…
€1,35 млн
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Отель 3 спальни
Тиват, Черногория
3
600 м²
NUM 771 Мини-отель находится в тихом районе Тивата, всего в 700 м от моря и ближайшего пля…
€1,40 млн
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Отель 12 спален
Тиват, Черногория
12
500 м²
NUM 2674 Четырехэтажный мини-отель на продажу в городе Тиват. Здание общей площадью 500 м2 р…
Цена по запросу
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Коммерческая с парковкой, с видом на море
Тиват, Черногория
520 м²
U5-117. Project on Lustica-Tivat-Bogishece.For sale Plot 1150m2. The construction of two bui…
€325,000
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Коммерческая с балконом, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
363 м²
4
K2-021. Мини-отель на первой линии, TivatMini-отель на продажу на & nbsp; первая линия Тиват…
€1,25 млн
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Коммерческая с видом на море
Тиват, Черногория
U2-342. Урбанизированная недвижимость с видом на море в Тивате. Продается урбанизированная п…
€240,000
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Коммерческая
Тиват, Черногория
33 м²
Коммерческое помещение на продажу в центре Тивата, Черногория. Изысканное расположение и сни…
€160,000
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Коммерческая
Тиват, Черногория
714 м²
For sale a residential building in Tivat, on the main boulevard, right next to elementary an…
€2,30 млн
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Отель 12 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Тиват, Черногория
12
1 110 м²
Расстояние до моря 350м. Общая площадь 1110 кв.м., включая подземный гараж Площадь под…
€1,70 млн
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Отель 12 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Тиват, Черногория
12
400 м²
Тиват, район Калимань - рядом с Porto Montenegro. Мини отель на первой линии у моря. Р…
€1,30 млн
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Отель 12 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Тиват, Черногория
12
1 200 м²
иват, строгий центр города, район Подкуке. Новый жилой дом, который может стать апарт-от…
€1,50 млн
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Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh
Тиват, Черногория
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
€450,000
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Отель 1 ванная
Тиват, Черногория
1
44 м²
Boka Place - новый городской квартал, в котором царит атмосфера праздника и благополучия. Зд…
€317,800
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Отель с террасой
Тиват, Черногория
600 м²
Комфортный, компактный отель в Тивате, уровень три звезды на берегу одного из красивейших за…
€2,63 млн
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Коммерческая с парковкой, с террасой, с садом
Тиват, Черногория
363 м²
4
Цена снижена с 1.700.000 евро! Предлагается к продаже действующий мини-отель на 12 а…
€1,30 млн
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