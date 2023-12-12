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Коммерческая недвижимость в Жабляк, Черногория

отели
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4 объекта найдено
ИНВЕСТИЦИЯ В ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, ДУРМИТОР ЧЕРНОГОРИЯ + 1% СКИДКА ОТ НАС. в Жабляк, Черногория
ИНВЕСТИЦИЯ В ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, ДУРМИТОР ЧЕРНОГОРИЯ + 1% СКИДКА ОТ НАС.
Жабляк, Черногория
Туристический комплекс и автозаправочная станция расположены в поселке Мотички Гай, на главн…
Цена по запросу
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Агентство
Velesdar Real Estate
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Отель 1 спальня в Жабляк, Черногория
Отель 1 спальня
Жабляк, Черногория
Количество спален 1
Площадь 167 м²
NUM P003 Новый инвестиционный проект на севере Черногории в непосредственной близости от н…
€250,000
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Отель 5 спален с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Жабляк, Черногория
Отель 5 спален с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Жабляк, Черногория
Количество спален 5
Площадь 228 м²
Горнолыжный курорт Жабляк. Туристический комплекс из трёх деревянных домов в аутенитично…
€210,000
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Коммерческая 12 комнат с ванной в Жабляк, Черногория
Коммерческая 12 комнат с ванной
Жабляк, Черногория
Число комнат 12
Площадь 510 м²
Продажа 6-ти домов на потрясающем горнолыжном курорте - Жабляк. Участок каждого из домов 2…
€370,000
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