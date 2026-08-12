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Коммерческая недвижимость в Жабляке, Черногория

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отели
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5 объектов найдено
Коммерческое помещение в Жабляк, Черногория
Коммерческое помещение
Жабляк, Черногория
Совершенно новый ресторан для продажи или аренды, расположенный в просторном районе Жабляка.…
Цена по запросу
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Инвестиционная 40 м² в Жабляк, Черногория
Инвестиционная 40 м²
Жабляк, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Если вы искали инвестицию, которая начнёт работать на вас с первого дня - это именно тот слу…
$426,076
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Отель 219 м² в Жабляк, Черногория
Отель 219 м²
Жабляк, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 219 м²
Продается действующий бизнес по аренде в Жабляке: дома для отдыха Family House Pleme в очень…
$322,436
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Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
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TekceTekce
Отель 480 м² в Жабляк, Черногория
Отель 480 м²
Жабляк, Черногория
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 480 м²
Уникальная возможность приобрести готовый, полностью функционирующий бизнес в самом сердце Н…
$621,841
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Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
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Отель 228 м² в Жабляк, Черногория
Отель 228 м²
Жабляк, Черногория
Количество спален 5
Площадь 228 м²
Горнолыжный курорт Жабляк. Туристический комплекс из трёх деревянных домов в аутенитичном ст…
$227,923
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