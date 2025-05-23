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Коммерческая недвижимость в Подгорице, Черногория

офисы
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7 объектов найдено
Коммерческое помещение 50 м² в Подгорица, Черногория
Коммерческое помещение 50 м²
Подгорица, Черногория
Площадь 50 м²
Описание Коммерческое помещение в оживлённом торговом районе в центре Подгорицы, комплекс Ci…
$184,493
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Офис 155 м² в Подгорица, Черногория
Офис 155 м²
Подгорица, Черногория
Площадь 155 м²
Он расположен на самой оживленной улице Подгорицы под названием Школа и детский сад, америка…
$1,11 млн
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Офис 27 м² в Подгорица, Черногория
Офис 27 м²
Подгорица, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Это светлое офисное помещение площадью 27 м² идеально расположено в самом центре Подгорицы, …
$106,129
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Коммерческое помещение в Подгорица, Черногория
Коммерческое помещение
Подгорица, Черногория
U4-230. Plot In the PodgoricaThe plot has two city waters, two connections with two inlets (…
$514,015
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Производство 71 м² в Подгорица, Черногория
Производство 71 м²
Подгорица, Черногория
Площадь 71 м²
Подгорица. Действующий медицинский бизнес. Стоматологическая клиника Расположение – центр г…
$345,970
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Коммерческое помещение в Подгорица, Черногория
Коммерческое помещение
Подгорица, Черногория
Property Description Подгорица, Преко Мораче — Большое …
Цена по запросу
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Офис 50 м² в Подгорица, Черногория
Офис 50 м²
Подгорица, Черногория
Площадь 50 м²
Коммерческое помещения площадью 50м2 в здании на преземле в районе Pobrežje. Помещение зарег…
$42,452
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