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Коммерческая недвижимость в Биеле, Черногория

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4 объекта найдено
Готовый бизнес 350 м² в Биела, Черногория
Готовый бизнес 350 м²
Биела, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Отель находится в Боко-Которском заливе в местечке Биела, всего в 3 минутах от моря. До аэро…
$673,542
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Коммерческое помещение 101 м² в Биела, Черногория
Коммерческое помещение 101 м²
Биела, Черногория
Площадь 101 м²
Откройте для себя лучшие инвестиционные возможности в Биела. Расположенное в новом комплексе…
$293,562
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Отель 784 м² в Биела, Черногория
Отель 784 м²
Биела, Черногория
Число комнат 24
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 784 м²
Площадь: 784 м2Общее количество единиц размещения: 12.Количество комнат: 10Количество кварти…
$3,46 млн
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Готовый бизнес 790 м² в Биела, Черногория
Готовый бизнес 790 м²
Биела, Черногория
Количество спален 19
Кол-во ванных комнат 19
Площадь 790 м²
Количество этажей 4
Продается отель всего в 50 метрах от моря в Биеле, Херцег Нови. Площадь отеля составляет 790…
$2,83 млн
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