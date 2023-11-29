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Коммерческая недвижимость в Биела, Черногория

3 объекта найдено
Отель 5 спален с парковкой, с видом на море в Биела, Черногория
Отель 5 спален с парковкой, с видом на море
Биела, Черногория
Комнаты 6
Площадь 411 м²
Количество этажей 3
D5-143. Мини-отель в БиелеПродается мини-отель в 50 метрах от моря. В 50 мерах есть набереж…
€580,000
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Коммерческая 12 спален в Биела, Черногория
Коммерческая 12 спален
Биела, Черногория
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 665 м²
Недвижимость на продажу в Черногории - Небольшой отель на первой линии к морю в Биеле, Герце…
€3,00 млн
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Коммерческая 6 спален с видом на море, с видеонаблюдением в Биела, Черногория
Коммерческая 6 спален с видом на море, с видеонаблюдением
Биела, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Отель находится в Боко-Которском заливе в местечке Биела, всего в 3 минутах от моря. До аэро…
€580,000
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