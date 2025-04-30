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Коммерческая недвижимость в Будве, Черногория

рестораны
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инвестиционная недвижимость
4
114 объектов найдено
Коммерческое помещение 52 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 52 м²
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
В самом сердце Будвы возвышается новый современный жилой дом, предлагающий сочетание комфорт…
$164,942
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commercial premises in Budva в Будва, Черногория
commercial premises in Budva
Будва, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Количество этажей 1
sale of commercial premises in Budva, Tehnomax store area
$273,478
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Коммерческое помещение 134 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 134 м²
Будва, Черногория
Площадь 134 м²
Этаж 1/7
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$1,17 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Офис 70 м² в Будва, Черногория
Офис 70 м²
Будва, Черногория
Площадь 70 м²
Офис класса люкс в бизнес центре TQ Plaza, общей площадью 70 м кв. Престижное местоположение…
$327,691
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Коммерческое помещение 45 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 45 м²
Будва, Черногория
Площадь 45 м²
Откройте для себя отличную бизнес-возможность в самом центре Будвы в известном жилом комплек…
Цена по запросу
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Adria Stone
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Коммерческое помещение 70 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 70 м²
Будва, Черногория
Площадь 70 м²
Высококлассное коммерческое помещение в мультифункциональном комплексе TQ Plaza в центре Буд…
$328,270
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Агентство
Adria Stone
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Офис 52 м² в Будва, Черногория
Офис 52 м²
Будва, Черногория
Площадь 52 м²
Общая площадь 52 кв.м. Высота потолков 6 метров Расстояние до моря и променадной зоны – 50…
$562,200
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Отель в Будва, Черногория
Отель
Будва, Черногория
Отель 5 звезд в Будве с прекрасным расположением - продажа. Расположенный на въезде в город …
$21,70 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Коммерческое помещение 44 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 44 м²
Будва, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
С радостью представляем вам уникальное коммерческое предложение в самом сердце города Будва …
$192,794
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Агентство
Adria Stone
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Коммерческое помещение 95 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 95 м²
Будва, Черногория
Площадь 95 м²
Этаж 1
К4-154. Коммерческое помещение в торговом центре в БудвеПродается коммерческое помещение в н…
$939,181
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Red Feniks Montenegro
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Отель в Будве 4* в Будва, Черногория
Отель в Будве 4*
Будва, Черногория
Число комнат 20
Количество этажей 5
💫Продается новый отель в Будве 4*! 🏡Отель расположен в 300м от моря  Вид на море с 3, …
$3,73 млн
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Darton Global
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Коммерческое помещение 31 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 31 м²
Будва, Черногория
Площадь 31 м²
Этаж 1/7
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$273,354
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Коммерческое помещение 30 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 30 м²
Будва, Черногория
Площадь 30 м²
Продаются два гаражных места в новостройке The Old Bakery в Будве.Площадь 30м2.В районе, где…
$30,210
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AMFORA REAL ESTATE
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garage в Будва, Черногория
garage
Будва, Черногория
Площадь 14 м²
Количество этажей 1
Budva Sale of a garage space in an underground garage Located in a house near the Eco gas st…
$21,857
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Коммерческое помещение 38 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 38 м²
Будва, Черногория
Площадь 38 м²
Помещение под офис или косметический салон на первом этаже в элитном комплексе Тре Канне в п…
$214,117
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Коммерческое помещение 45 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 45 м²
Будва, Черногория
Площадь 45 м²
Этаж 1
Продажа ID3590. Продажа коммерческого помещения Будва, центр. Площадь 45 м2. Просторный зал …
$184,365
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Коммерческое помещение 21 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 21 м²
Будва, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Просторное коммерческое помещение для долгосрочной аренды в Подкошлюне, Будва! Отличное рас…
$456
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Adria Stone
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Коммерческое помещение 40 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 40 м²
Будва, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Продажа Будва №1806. На продажу коммерческое помещение в Будве 40м2. Новый ремонт. Большая п…
$147,654
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Ресторан, кафе 480 м² в Будва, Черногория
Ресторан, кафе 480 м²
Будва, Черногория
Площадь 480 м²
Продажа действующего бизнеса – ресторан Площадь зала 300 кв.м. Площадь двух террас 180 кв.…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 29 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 29 м²
Будва, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Продажа Будва № 3412 На продажу Коммерческое помещение возле главного бульвара в Будве, Райо…
$91,381
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Отель 317 м² в Будва, Черногория
Отель 317 м²
Будва, Черногория
Количество спален 9
Площадь 317 м²
Описание Будва, район Вели Виногради. Стильный отель 4* на 9 номеров Расстояние до моря 450…
$1,57 млн
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Продажа 4-звездочного нового отеля в Будве в Будва, Черногория
Продажа 4-звездочного нового отеля в Будве
Будва, Черногория
📍 Продажа, отель в Будве 4*!   Продается новый отель в Будве 4*   Отель располож…
$3,11 млн
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Отель 215 м² в Будва, Черногория
Отель 215 м²
Будва, Черногория
Площадь 215 м²
Трехэтажная вилла расположена в г. Будва в 10 минутах ходьбы от Славянского пляжа Старого го…
Цена по запросу
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Офис 43 м² в Будва, Черногория
Офис 43 м²
Будва, Черногория
Число комнат 18
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$134,625
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Отель в Будва, Черногория
Отель
Будва, Черногория
Площадь отеля: 400 м2 Площадь участка: 600м2 Район: Подкошлюн Расстояние до моря:  200 ме…
$1,19 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Отель 340 м² в Будва, Черногория
Отель 340 м²
Будва, Черногория
Площадь 340 м²
К4-015. Мини отель в центре БудвыОтель на продажу в Будве, Черногория. Этот яркий мини-отель…
$726,325
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение 317 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 317 м²
Будва, Черногория
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 317 м²
Продается элегантный бутик-отель в самом сердце черногорского курорта — городе Будва, являющ…
$1,40 млн
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Отель 592 м² в Будва, Черногория
Отель 592 м²
Будва, Черногория
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 592 м²
Предлагаем на продажу  - действующий  аппарт- отель 3*  на 11 апартаментов в  г. БУДВА Н…
$781,020
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MONTBEL D.O.O.
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Коммерческое помещение 234 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 234 м²
Будва, Черногория
Площадь 234 м²
Розино становится все более популярным местом для вашего бизнеса благодаря ускоренному засел…
$4,898
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Adria Stone
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Ресторан, кафе 490 м² в Будва, Черногория
Ресторан, кафе 490 м²
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 490 м²
Продаётся полностью функционирующий и полностью оборудованный ресторан в привлекательной час…
$1,08 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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