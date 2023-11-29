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ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО АПАРТ ОТЕЛЯ В ПРЧАНЬ + 1% СКИДКА ОТ НАС.
Прчань, Черногория
УЧАСТОК ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО АПАРТ ОТЕЛЯ В ПРЧАНЬ + НАША СКИДКА. Площадь участка: 3720 м2. …
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Агентство
Velesdar Real Estate
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ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА + СКИДКА ОТ НАС.
Прчань, Черногория
Продаётся участок под строительство туристического комплекса в Прчане, Черногория. Площадь …
Цена по запросу
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Коммерческая с видом на море
Прчань, Черногория
U7-006. Участок с видом на море с утвержденным проектом в Прчане, Котор Продается! Урбанизи…
€750,000
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Коммерческая с видом на море
Прчань, Черногория
1 148 м²
U1-777. Участок с проектом Kotor, Prcanj.Предлагаемый урбанизированный земельный участок пло…
€750,000
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Коммерческая с видом на море
Прчань, Черногория
U9-1001. Урбанизированный участок в ПрканджеУчасток на продажу в Которской бухте, Пркань, Че…
€360,000
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Коммерческая
Кавач, Черногория
Мы предлагаем на продажу городской участок 1000 кв.м. с панорамным видом на залив Тиват. Сущ…
€126,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Коммерческая с видом на море
Прчань, Черногория
313 м²
U5-119. Урбанизированный участок в СтоливеПродается урбанизированный участок в Столиве Прод…
€130,000
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Коммерческая с видом на море
Прчань, Черногория
U5-118. Урбанизированный участок в Пркандже, Котор.Продается урбанизированный участок в Прка…
€565,950
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Отель 4 спальни
Прчань, Черногория
4
379 м²
NUM 4043 Продается дом в Пркандже, недалеко от моря. Площадь дома составляет 150 м2, а площ…
€285,000
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Коммерческая с видом на море
Троица, Черногория
U2-350. Урбанизированный участок с видом на мореПродается участок с видом на море в стадии с…
€150,000
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Коммерческая
Троица, Черногория
1 845 м²
Просторные коммерческие помещения на продажу расположены в Радановичах, Котор - Черногория. …
€2,20 млн
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