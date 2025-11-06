Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Салоники
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Терраса

Виллы с террасой в периферийной единице Салоники, Греция

Салоники
4
Thermi Municipality
129
Thermaikos Municipality
82
Municipality of Pylaia Chortiatis
63
Показать больше
Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Количество этажей 4
В продаже эксклюзивная вилла в Терми — престижном пригороде Салоник, который сочетает комфор…
$861,291
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Ellas Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в периферийной единице Салоники, Греция

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти