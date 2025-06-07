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Виллы в Polichni Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Pavlos Melas Municipality, Греция
Вилла
Pavlos Melas Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
Продается 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из одной спальной …
$91,063
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Вилла в Pavlos Melas Municipality, Греция
Вилла
Pavlos Melas Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 2 спальных комн…
$150,254
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Параметры недвижимости в Polichni Municipal Unit, Греция

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