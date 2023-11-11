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Виллы в Chalcedon, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 8 комнат с бассейном, с furnishings в Anchialos, Греция
Вилла 8 комнат с бассейном, с furnishings
Anchialos, Греция
Комнаты 8
Количество этажей 3
Продается прекрасная вилла в пригороде г. Салоники с очень красивым видом на Термический зал…
€1,50 млн
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings в Anchialos, Греция
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings
Anchialos, Греция
Комнаты 1
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Продаётся вилла в пригороде Салоник. Вилла состоит из трёх этажей. На первом этаже расположе…
€2,10 млн
Вилла 10 комнат с бассейном, с furnishings в Anchialos, Греция
Вилла 10 комнат с бассейном, с furnishings
Anchialos, Греция
Комнаты 10
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Предлагаем Вашему вниманию роскошную виллу в пригороде Салоник. Площадь трёхуровневой виллы …
€1,70 млн
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