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Виллы в Delta Municipality, Греция

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4 объекта найдено
Вилла в Anatoliko, Греция
Вилла
Anatoliko, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 155 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$125,403
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Вилла в Delta Municipality, Греция
Вилла
Delta Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$399,010
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Вилла в Chalastra, Греция
Вилла
Chalastra, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м в пригороде города Салоники. Кот…
$125,403
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Вилла в Sindos, Греция
Вилла
Sindos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$136,803
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