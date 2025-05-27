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Виллы в Kallithea Municipal Unit, Греция

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3 объекта найдено
Вилла в Месайо, Греция
Вилла
Месайо, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Этаж -1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
$455,876
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Вилла в Pentalofos, Греция
Вилла
Pentalofos, Греция
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 800 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$615,432
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Вилла 16 комнат в Pentalofos, Греция
Вилла 16 комнат
Pentalofos, Греция
Число комнат 16
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 800 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$563,621
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Kallithea Municipal Unit, Греция

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