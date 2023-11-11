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126 объектов найдено
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Вилла 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Agia Triada, Греция
7
2
550 м²
1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€800,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
5
3
450 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€1,05 млн
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
триад, Греция
6
3
650 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 650 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€3,30 млн
Рекомендовать
Вилла 9 спален
периферия Центральная Македония, Греция
9
4
450 м²
Код недвижимости: HPS4164 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Каламарии Агиос Иоаннис за €1.260.000 . Эта …
€1,26 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Неа-Редестос, Греция
6
3
300 м²
1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
€1,80 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Перея, Греция
6
3
930 м²
1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 930 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€3,40 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Месимерион, Греция
6
2
160 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Подвальный этаж сос…
€360,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на горы
Tagarades, Греция
7
4
343 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 343 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
€560,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Эпаноми, Греция
5
6
670 м²
Код недвижимости: HPS3992 - Вилла на продажу в Миханионе Неа Миханиона для € 1.500.000 . Это…
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kato Scholari, Греция
6
2
285 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 285 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€430,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Kardia, Греция
6
3
505 м²
Код недвижимости: HPS3730 - Вилла на продажу в Микра Кардия за € 550.000 . Это 505 кв. мебли…
€550,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Kardia, Греция
4
1
380 м²
Код недвижимости: HPS3731 - Вилла на продажу в Микра Трилофо для € 800.000 . Это 380 кв. меб…
€800,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Поселение "Агиой Анарджирой", Греция
4
4
250 м²
Property Code: HPS3596 - Villa FOR SALE in Kallikrateia Sozopoli for €1.300.000 . This 250 s…
€1,30 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Эпаноми, Греция
7
2
350 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1
280 м²
2
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1
280 м²
2
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
280 м²
2
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с бассейном, с furnishings
Melissochori, Греция
9
2
300 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Салониках. Вилла состоит из 5 спальных комнат,…
€420,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
11
5
700 м²
5
Продается 5-этажная вилла площадью 700 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной кла…
€3,00 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Municipality of Thessaloniki, Греция
5
2
330 м²
Код недвижимости: HPS3207 - Вилла на продажу в Pylea Epektasi за € 1.100.000. Это 330 кв. Ви…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Kardia, Греция
3
1
190 м²
Код недвижимости: HPS3020 - Вилла на продажу в Терми Тагарадес для € 373.000. Это 190 кв. Ви…
€393,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5
4
300 м²
Код недвижимости: HPS2984 - Вилла на продажу в Panorama Palios Oikismos Panoramatos для € 1.…
€1,80 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Kardia, Греция
4
2
220 м²
Код недвижимости: HPS2822 - Вилла на продажу в Терми Тагарадес для € 520.000. Это 220 кв. Ви…
€520,000
Рекомендовать
Вилла 10 спален
Kardia, Греция
10
3
600 м²
Код недвижимости: HPS2768 - Вилла на продажу в Терми Тагарадес за € 2.800.000. Это 600 кв. В…
€2,80 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
триад, Греция
3
2
1 200 м²
Код недвижимости: HPS2743 - Вилла, ЧТОБЫ ПРОДАВАТЬСЯ в Panorama Palios Oikismos Panoramatos …
€2,90 млн
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Вилла 4 спальни
Neochorouda, Греция
4
1
225 м²
Код недвижимости: HPS2735 - Вилла, ЧТОБЫ ПРОДАВАТЬСЯ в Центре Oreokastro за 260 000 €. Это 2…
€260,000
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Вилла 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5
4
300 м²
Property Code: HPS2692 - Villa FOR SALE in Panorama Palios Oikismos Panoramatos for €1.800.0…
€1,80 млн
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Вилла 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
3
900 м²
Property Code: HPS2531 - Villa FOR SALE in Panorama Palios Oikismos Panoramatos for €7.000.0…
€7,00 млн
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Вилла 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
2
450 м²
Property Code: HPS2524 - Villa FOR SALE in Panorama Palios Oikismos Panoramatos for €1.050.0…
€1,05 млн
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Вилла 4 спальни
триад, Греция
4
1
345 м²
Код недвижимости: HPS1026 - Вилла на продажу в Терми Центре для € 1 . Это 345 кв. Вилла сос…
€1,05 млн
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