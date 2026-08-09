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Виллы в периферийной единице Салоники, Греция

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Thermi Municipality
18
Thermaikos Municipality
15
Thermi
14
Municipality of Pylaia Chortiatis
16
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61 объект найдено
Вилла в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла
Thermaikos Municipality, Греция
Площадь 450 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$1,71 млн
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Property Code: HPS5114 - Villa FOR SALE in Thermi Center for € 580.000 . This 300.00 sq. m.…
$667,495
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Вилла в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла
Thermaikos Municipality, Греция
Количество спален 6
Площадь 1 300 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 1300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состои…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла
Thermaikos Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 380 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$944,567
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Property Code: HPS5785 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.350.000 . This 200.00 sq…
$1,55 млн
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Вилла в Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 9
Площадь 450 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной спа…
$1,89 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Property Code: HPS5725 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.300.000 . This 340 sq. m…
$1,50 млн
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Вилла в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла
Thermaikos Municipality, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 535 м²
Property Code: HPS5723 - Villa FOR SALE in Thermaikos Peraia for € 595.000 . This 535.00 sq…
$689,037
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Вилла в Neoi Epivates, Греция
Вилла
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 4
Площадь 500 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$1,42 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 295 м²
Property Code: HPS5476 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.050.000 . This 295 sq. m.…
$1,21 млн
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 040 м²
Код недвижимости: HPS176 - Вилла на продажу в Panorama Palios Oikismos Panoramatos для € 2.7…
$3,80 млн
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 387 м²
Эта роскошная недвижимость находится в охраняемом, эксклюзивном жилом комплексе с ограниченн…
$941,061
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Вилла в Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Property Code: HPS4164 - Villa FOR SALE in Kalamaria Agios Ioannis for € 1.400.000 . This 4…
$1,61 млн
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Вилла в Thermi, Греция
Вилла
Thermi, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Код собственности: HPS2822 - Вилла для продажи в Терми Тагарадес за € 560 000. Это 220 кв. м…
$644,477
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 200 м²
Код недвижимости: HPS2743 - Вилла, ЧТОБЫ ПРОДАВАТЬСЯ в Panorama Palios Oikismos Panoramatos …
$3,80 млн
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Вилла в Oreokastro Municipality, Греция
Вилла
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 6
Площадь 584 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 584 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$1,13 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла
Thermaikos Municipality, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 671 м²
Код недвижимости: HPS3332 - Квартира на продажу в Thermaikos Peraia для € 2.000.000 . Это 67…
$2,30 млн
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Вилла в Epanomi, Греция
Вилла
Epanomi, Греция
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$1,65 млн
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Вилла в Thermi, Греция
Вилла
Thermi, Греция
Количество спален 6
Площадь 600 м²
Продается 5-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$3,31 млн
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Вилла в Oreokastro Municipality, Греция
Вилла
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 12
Площадь 800 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 800 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$566,740
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Вилла в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла
Thermaikos Municipality, Греция
Количество спален 6
Площадь 435 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 435 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных к…
$1,42 млн
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Property Code: HPS5277 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.200.000 . This 330 sq. m…
$1,38 млн
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Вилла в Trilofos, Греция
Вилла
Trilofos, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 498 м²
Количество этажей 3
Продаётся: Великолепная вилла в Трилофосе, предлагающая исключительный стиль жизни с готовно…
$1,14 млн
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Vista Estate
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Вилла в Neoi Epivates, Греция
Вилла
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 5
Площадь 550 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$944,567
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Вилла в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла
Thermaikos Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 460 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 460 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$1,13 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Thermi, Греция
Вилла
Thermi, Греция
Количество спален 2
Площадь 785 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 785 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$3,42 млн
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Property Code: HPS4527 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.200.000 . This 300 sq. m.…
$1,38 млн
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 640 м²
Property Code: HPS4872 - Villa FOR SALE in Thermi Center for € 3.300.000 . This 640 sq. m. …
$3,80 млн
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Вилла в Thermi, Греция
Вилла
Thermi, Греция
Количество спален 3
Площадь 300 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
$2,13 млн
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Вилла в Thermi, Греция
Вилла
Thermi, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Property Code: HPS5139 - Villa FOR SALE in Thermi Nea Raidestos for € 1.100.000 . This 480 …
$1,27 млн
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Параметры недвижимости в периферийной единице Салоники, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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