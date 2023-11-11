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Виллы в периферийная единица Салоники, Греция

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126 объектов найдено
Вилла 5 спален с видом на море, на первой береговой линии в Agia Triada, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Agia Triada, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 550 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€800,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Kardia, Греция
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€1,05 млн
Вилла 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в триад, Греция
Вилла 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
триад, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 650 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€3,30 млн
Вилла 9 спален в периферия Центральная Македония, Греция
Вилла 9 спален
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Код недвижимости: HPS4164 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Каламарии Агиос Иоаннис за €1.260.000 . Эта …
€1,26 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Неа-Редестос, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Неа-Редестос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
€1,80 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Перея, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Перея, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 930 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 930 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€3,40 млн
Вилла 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Месимерион, Греция
Вилла 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Месимерион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Подвальный этаж сос…
€360,000
Вилла 5 спален с видом на горы в Tagarades, Греция
Вилла 5 спален с видом на горы
Tagarades, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 343 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 343 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
€560,000
Вилла 5 спален в Эпаноми, Греция
Вилла 5 спален
Эпаноми, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 670 м²
Код недвижимости: HPS3992 - Вилла на продажу в Миханионе Неа Миханиона для € 1.500.000 . Это…
€1,50 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kato Scholari, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kato Scholari, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 285 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 285 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€430,000
Вилла 6 спален в Kardia, Греция
Вилла 6 спален
Kardia, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 505 м²
Код недвижимости: HPS3730 - Вилла на продажу в Микра Кардия за € 550.000 . Это 505 кв. мебли…
€550,000
Вилла 4 спальни в Kardia, Греция
Вилла 4 спальни
Kardia, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 380 м²
Код недвижимости: HPS3731 - Вилла на продажу в Микра Трилофо для € 800.000 . Это 380 кв. меб…
€800,000
Вилла 4 спальни в Поселение "Агиой Анарджирой", Греция
Вилла 4 спальни
Поселение "Агиой Анарджирой", Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Property Code: HPS3596 - Villa FOR SALE in Kallikrateia Sozopoli for €1.300.000 . This 250 s…
€1,30 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Эпаноми, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Эпаноми, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€1,40 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
€1,20 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
€1,20 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
€1,20 млн
Вилла 5 спален с бассейном, с furnishings в Melissochori, Греция
Вилла 5 спален с бассейном, с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Салониках. Вилла состоит из 5 спальных комнат,…
€420,000
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Количество этажей 5
Продается 5-этажная вилла площадью 700 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной кла…
€3,00 млн
Вилла 5 спален в Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Код недвижимости: HPS3207 - Вилла на продажу в Pylea Epektasi за € 1.100.000. Это 330 кв. Ви…
€1,10 млн
Вилла 3 спальни в Kardia, Греция
Вилла 3 спальни
Kardia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Код недвижимости: HPS3020 - Вилла на продажу в Терми Тагарадес для € 373.000. Это 190 кв. Ви…
€393,000
Вилла 5 спален в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Код недвижимости: HPS2984 - Вилла на продажу в Panorama Palios Oikismos Panoramatos для € 1.…
€1,80 млн
Вилла 4 спальни в Kardia, Греция
Вилла 4 спальни
Kardia, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Код недвижимости: HPS2822 - Вилла на продажу в Терми Тагарадес для € 520.000. Это 220 кв. Ви…
€520,000
Вилла 10 спален в Kardia, Греция
Вилла 10 спален
Kardia, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Код недвижимости: HPS2768 - Вилла на продажу в Терми Тагарадес за € 2.800.000. Это 600 кв. В…
€2,80 млн
Вилла 3 спальни в триад, Греция
Вилла 3 спальни
триад, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 200 м²
Код недвижимости: HPS2743 - Вилла, ЧТОБЫ ПРОДАВАТЬСЯ в Panorama Palios Oikismos Panoramatos …
€2,90 млн
Вилла 4 спальни в Neochorouda, Греция
Вилла 4 спальни
Neochorouda, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 225 м²
Код недвижимости: HPS2735 - Вилла, ЧТОБЫ ПРОДАВАТЬСЯ в Центре Oreokastro за 260 000 €. Это 2…
€260,000
Вилла 5 спален в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Property Code: HPS2692 - Villa FOR SALE in Panorama Palios Oikismos Panoramatos for €1.800.0…
€1,80 млн
Вилла 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 900 м²
Property Code: HPS2531 - Villa FOR SALE in Panorama Palios Oikismos Panoramatos for €7.000.0…
€7,00 млн
Вилла 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Property Code: HPS2524 - Villa FOR SALE in Panorama Palios Oikismos Panoramatos for €1.050.0…
€1,05 млн
Вилла 4 спальни в триад, Греция
Вилла 4 спальни
триад, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 345 м²
Код недвижимости: HPS1026 - Вилла на продажу в Терми Центре для € 1 . Это 345 кв. Вилла сос…
€1,05 млн

Параметры недвижимости в периферийная единица Салоники, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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