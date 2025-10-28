Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Салоники
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Сад

Виллы с садом в периферийной единице Салоники, Греция

Салоники
4
Thermi Municipality
128
Municipality of Pylaia Chortiatis
62
Thermaikos Municipality
83
Показать больше
Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 387 м²
Эта роскошная недвижимость находится в охраняемом, эксклюзивном жилом комплексе с ограниченн…
$941,061
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в периферийной единице Салоники, Греция

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти