Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Агия Параскеви
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Агия Параскеви, Греция

Вилла Удалить
Очистить
15 объектов найдено
Вилла в Агия Параскеви, Греция
Вилла
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продается вилла, построенная по индивидуальному проекту, с видом на сельскую местность и в о…
$406,420
Оставить заявку
Вилла в Агия Параскеви, Греция
Вилла
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$514,937
Оставить заявку
Вилла в Агия Параскеви, Греция
Вилла
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Загородная вилла полностью огорожена, построена по индивидуальному заказу, включая 206 кв. м…
$429,663
Оставить заявку
Вилла в Агия Параскеви, Греция
Вилла
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
$542,747
Оставить заявку
Вилла в Агия Параскеви, Греция
Вилла
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Код недвижимости: 1-276 - Дом на продажу в Паллини Агиа Параскеви за € 210.000. Это 227 кв. …
$231,164
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Агия Параскеви, Греция
Вилла 7 комнат
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$498,251
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Агия Параскеви, Греция
Вилла
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Код объекта: HPS4236-ВиллаПРОДАЕТСЯвПаллиниПалиуриза€500.000.Этамеблированнаявиллаплощадью30…
$518,030
Оставить заявку
Вилла в Агия Параскеви, Греция
Вилла
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Код собственности: HPS5365 - Вилла для продажи в Паллини Агиа Параскеви за €550 000. Эта 120…
$622,007
Оставить заявку
Вилла в Агия Параскеви, Греция
Вилла
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$1,20 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Агия Параскеви, Греция
Вилла 4 комнаты
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Villa with a private garden of 800m2 at Kriopigi, Kassandra, Halkidiki 2km from the sandy Bl…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Агия Параскеви, Греция
Вилла
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строител…
$892,557
Оставить заявку
Вилла в Агия Параскеви, Греция
Вилла
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$2,86 млн
Оставить заявку
Вилла в Агия Параскеви, Греция
Вилла
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$320,405
Оставить заявку
Вилла в Агия Параскеви, Греция
Вилла
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 82 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
$113,286
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Агия Параскеви, Греция
Вилла 5 комнат
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$1,10 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти