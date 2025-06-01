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Виллы в Меллисохори (бывше.Балджа), Греция

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7 объектов найдено
Вилла в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Вилла
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
$239,406
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Вилла в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Вилла
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 133 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$609,915
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Вилла в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Вилла
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Кодекс недвижимости: HPS4758 - Вилла для продажи в Мигдонии Мелиссочори за 890 000 евро. Это…
$932,587
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Вилла в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Вилла
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Этаж -1/4
Продается 4-этажный коттедж площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$684,017
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Вилла в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Вилла
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$239,406
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Вилла в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Вилла
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 204 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$222,306
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Вилла в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Вилла
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
$239,406
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