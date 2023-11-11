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Виллы в Drymos, Греция

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5 объектов найдено
Вилла 5 спален с бассейном, с furnishings в Melissochori, Греция
Вилла 5 спален с бассейном, с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Салониках. Вилла состоит из 5 спальных комнат,…
€420,000
Вилла 1 комната с furnishings в Melissochori, Греция
Вилла 1 комната с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 1
Площадь 580 м²
Количество этажей 3
К Вашему вниманию предлагается роскошная вилла в неоклассическом стиле. Располагается вилла …
€1,50 млн
Вилла 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Melissochori, Греция
Вилла 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€1,10 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Melissochori, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Melissochori, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 584 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 584 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€800,000
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Melissochori, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Melissochori, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€1,000,000
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