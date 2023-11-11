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Виллы в Liti, Греция

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат с furnishings в Liti, Греция
Вилла 6 комнат с furnishings
Liti, Греция
Комнаты 6
Площадь 900 м²
Количество этажей 3
Предлагается на продажу великолепная современная вилла площадью 900 кв.м в престижном районе…
€2,70 млн
Realting.com
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