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Виллы в Pavlos Melas Municipality, Греция

Stavroupoli Municipal Unit
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6 объектов найдено
Вилла в Pavlos Melas Municipality, Греция
Вилла
Pavlos Melas Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 415 м²
Этаж -2/4
Продается 4-этажный коттедж площадью 415 кв.м в Салониках. Подвал состоит из одной кладовой,…
$570,014
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Вилла в Pavlos Melas Municipality, Греция
Вилла
Pavlos Melas Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 2 спальных комн…
$182,405
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Вилла в Pavlos Melas Municipality, Греция
Вилла
Pavlos Melas Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$570,014
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Вилла в Pavlos Melas Municipality, Греция
Вилла
Pavlos Melas Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
Продается 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из одной спальной …
$91,202
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Вилла в Pavlos Melas Municipality, Греция
Вилла
Pavlos Melas Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 2 спальных комн…
$150,484
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Вилла в Pavlos Melas Municipality, Греция
Вилла
Pavlos Melas Municipality, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 375 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 375 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных…
$513,013
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Параметры недвижимости в Pavlos Melas Municipality, Греция

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