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Виллы с видом на горы в периферийной единице Салоники, Греция

Thermi Municipality
45
Municipality of Pylaia Chortiatis
29
Thermaikos Municipality
22
Thermi
14
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35 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Thermi, Греция
Вилла 5 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$621,027
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Вилла 8 комнат в Thermi, Греция
Вилла 8 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$2,92 млн
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Вилла 7 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
$2,82 млн
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Grekodom Development
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Вилла 8 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 740 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 740 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
$4,17 млн
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$626,246
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Grekodom Development
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Вилла 8 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 3 спальны…
$626,246
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Liti, Греция
Вилла 5 комнат
Liti, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$887,182
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Grekodom Development
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Вилла 11 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла 11 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 11
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Количество этажей 5
Продается 5-этажная вилла площадью 700 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной кла…
$3,13 млн
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Grekodom Development
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Вилла 7 комнат в Epanomi, Греция
Вилла 7 комнат
Epanomi, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$1,46 млн
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Вилла 6 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 785 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 785 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$3,24 млн
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Вилла 7 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 850 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
$2,12 млн
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Вилла 5 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из 2…
$1,16 млн
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Вилла 5 комнат в Агия Параскеви, Греция
Вилла 5 комнат
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$1,10 млн
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Вилла 6 комнат в Agia Triada, Греция
Вилла 6 комнат
Agia Triada, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 340 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$525,248
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Вилла 8 комнат в Thermi Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Thermi Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 4 спальных …
$2,24 млн
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Вилла 6 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 930 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 930 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$3,55 млн
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Вилла 6 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$887,182
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Вилла 7 комнат в Агия Параскеви, Греция
Вилла 7 комнат
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$498,251
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Вилла 14 комнат в Neo Rysio, Греция
Вилла 14 комнат
Neo Rysio, Греция
Число комнат 14
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 900 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 900 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Цена по запросу
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Вилла 8 комнат в Trilofos, Греция
Вилла 8 комнат
Trilofos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$1,13 млн
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Вилла 8 комнат в Plagiari, Греция
Вилла 8 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
$2,61 млн
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Вилла 6 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из о…
$375,748
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Вилла 8 комнат в Plagiari, Греция
Вилла 8 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$1,46 млн
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Вилла 4 комнаты в Кардия, Греция
Вилла 4 комнаты
Кардия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 327 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 327 кв.м в Салониках. Подвал состоит из одной кладовой Пе…
$474,959
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Вилла 7 комнат в Thermi, Греция
Вилла 7 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 7
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Салониках. Вилла имеет угловое расположение. И…
$1,72 млн
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Вилла 7 комнат в Neo Rysio, Греция
Вилла 7 комнат
Neo Rysio, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 343 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 343 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
$584,496
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Вилла 6 комнат в Кардия, Греция
Вилла 6 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 285 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 285 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$448,810
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Вилла 8 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$1,15 млн
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Вилла 7 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Вилла 7 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 584 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 584 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$1,11 млн
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Вилла 5 комнат в Neo Rysio, Греция
Вилла 5 комнат
Neo Rysio, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 610 м²
Этаж 5/1
Продается 5-этажная вилла площадью 610 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из о…
$678,433
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Параметры недвижимости в периферийной единице Салоники, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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