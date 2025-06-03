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Виллы в Municipal Unit of Aegio, Греция

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3 объекта найдено
Вилла в Temeni, Греция
Вилла
Temeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$424,091
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Вилла в Temeni, Греция
Вилла
Temeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
$285,007
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Вилла в Temeni, Греция
Вилла
Temeni, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 191 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 191 кв.м на Западном Пелопоннесе. У объекта есть солнеч…
$513,013
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Aegio, Греция

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