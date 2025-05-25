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Виллы в Municipal Unit of Meliteieis, Греция

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10 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Халикоунас, Греция
Вилла 4 комнаты
Халикоунас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$1,15 млн
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Вилла 1 комната в Stroggili, Греция
Вилла 1 комната
Stroggili, Греция
Число комнат 1
Площадь 126 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию небольшую виллу в тихом уединённом месте неподалёку от известного…
$866,088
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Агиос - Димитрийос, Греция
Вилла 4 комнаты
Агиос - Димитрийос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 152 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
$2,22 млн
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Агиос - Димитрийос, Греция
Вилла 1 комната
Агиос - Димитрийос, Греция
Число комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
На побережье с изумительным видом, продаётся вилла 250 кв.м с собственным участком 900 кв.м.…
$2,75 млн
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Халикоунас, Греция
Вилла 4 комнаты
Халикоунас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$887,182
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Grekodom Development
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Вилла 7 комнат в Stroggili, Греция
Вилла 7 комнат
Stroggili, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 360 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$2,57 млн
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Пентати, Греция
Вилла 4 комнаты
Пентати, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
Цена по запросу
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Вилла 1 комната в Stroggili, Греция
Вилла 1 комната
Stroggili, Греция
Число комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию комплекс из двух вилл 112 кв.м и 102 кв.м, а также отдельно стоящ…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Халикоунас, Греция
Вилла 4 комнаты
Халикоунас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 235 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$840,984
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Вилла 11 комнат в Айос-Маттеос, Греция
Вилла 11 комнат
Айос-Маттеос, Греция
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 265 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 265 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 5 спаль…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Meliteieis, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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