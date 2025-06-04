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Виллы в Kassopaia Municipal Unit, Греция

Вилла Удалить
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26 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Катаволос, Греция
Вилла 4 комнаты
Катаволос, Греция
Число комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…
$2,51 млн
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Вилла в Агиос - Стефанос, Греция
Вилла
Агиос - Стефанос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
Этаж -1/1
Продается 1-этажная вилла площадью 188 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из 5 спальных ко…
$1,54 млн
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Вилла в Кариотико, Греция
Вилла
Кариотико, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спаль…
$1,09 млн
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Вилла в Касьопи, Греция
Вилла
Касьопи, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
$320,405
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Вилла 1 комната в Ниссаки, Греция
Вилла 1 комната
Ниссаки, Греция
Число комнат 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
На берегу Ионического моря в западной части Грециипродаетсяроскошная вилла площадью 280 кв.м…
$3,34 млн
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Вилла в Ниссаки, Греция
Вилла
Ниссаки, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 245 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 245 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,20 млн
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Вилла в Ниссаки, Греция
Вилла
Ниссаки, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 280 м²
Этаж 1/1
На берегу Ионического моря в западной части Грециипродаетсяроскошная вилла площадью 280 кв.м…
$3,66 млн
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Вилла в Калами, Греция
Вилла
Калами, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
$377,620
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Вилла 5 комнат в Кариотико, Греция
Вилла 5 комнат
Кариотико, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спаль…
$1,03 млн
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Касьопи, Греция
Вилла 4 комнаты
Касьопи, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,46 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Агиос - Стефанос, Греция
Вилла
Агиос - Стефанос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 153 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$1,14 млн
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Вилла в Касьопи, Греция
Вилла
Касьопи, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,60 млн
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Вилла в Ниссаки, Греция
Вилла
Ниссаки, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 205 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$778,126
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Вилла в Кариотико, Греция
Вилла
Кариотико, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$463,443
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Вилла 4 комнаты в Касьопи, Греция
Вилла 4 комнаты
Касьопи, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,46 млн
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Агиос - Стефанос, Греция
Вилла 5 комнат
Агиос - Стефанос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 153 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 153 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$1,08 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Агницини, Греция
Вилла
Агницини, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 164 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$251,747
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Вилла в Кариотико, Греция
Вилла
Кариотико, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$497,772
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Вилла 6 комнат в Агиос - Стефанос, Греция
Вилла 6 комнат
Агиос - Стефанос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 188 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из 5 спальных ко…
$1,46 млн
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Вилла 1 комната в Ниссаки, Греция
Вилла 1 комната
Ниссаки, Греция
Число комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Предлаем вашему вниманию фантастическую виллу на острове Корфу в западной части Греции. Двух…
$3,09 млн
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Вилла в Ниссаки, Греция
Вилла
Ниссаки, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Предлаем вашему вниманию великолепную виллу на острове Корфу в западной части Греции. Двухур…
$3,20 млн
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Вилла 1 комната в Ниссаки, Греция
Вилла 1 комната
Ниссаки, Греция
Число комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Предлаем вашему вниманию великолепную виллу на острове Корфу в западной части Греции. Двухур…
$2,89 млн
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Вилла в Катаволос, Греция
Вилла
Катаволос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…
$2,57 млн
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Вилла в Ниссаки, Греция
Вилла
Ниссаки, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Предлаем вашему вниманию фантастическую виллу на острове Корфу в западной части Греции. Двух…
$3,20 млн
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Вилла в Касьопи, Греция
Вилла
Касьопи, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,60 млн
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Вилла в Катаволос, Греция
Вилла
Катаволос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 650 м²
Этаж 1/1
На продажу выставлена вилла площадью 650 кв.м с панорманым видом на море в районе Агни на се…
$13,62 млн
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Параметры недвижимости в Kassopaia Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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