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Виллы в Municipality of Epidaurus, Греция

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни с under construction, с under construction sea view detached house swimming pool ancient theater beach near athens peloponnese в Palea Epidhavros, Греция
Вилла 4 спальни с under construction, с under construction sea view detached house swimming pool ancient theater beach near athens peloponnese
Palea Epidhavros, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Это исключительное свойство с волшебным видом расположено на склоне Неа Эпидавра и всего в 5…
€185,000
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Параметры недвижимости в Municipality of Epidaurus, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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