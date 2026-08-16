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Виллы в Municipality of Epidaurus, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Неа Эпидаурос, Греция
Вилла
Неа Эпидаурос, Греция
Количество спален 7
Площадь 420 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 420 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из 7 сп…
$1,89 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Municipality of Epidaurus, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Epidaurus, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Это исключительное свойство с волшебным видом расположено на склоне Неа Эпидавра и всего в 5…
$183,100
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Параметры недвижимости в Municipality of Epidaurus, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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