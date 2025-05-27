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Виллы в Argostoli Municipality, Греция

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6 объектов найдено
Вилла в Спартия, Греция
Вилла
Спартия, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
Этаж 1/1
Продается вилла площадью 146 кв.м в Кефалонии. Вилла имеет угловое расположение. Из окон отк…
$490,212
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Вилла в Песада, Греция
Вилла
Песада, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 900 м²
Этаж 1/1
Продается вилла площадью 900 кв.м в Кефалонии на стадии строительства. Из окон открывается в…
$1,25 млн
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Вилла в Kourkoumelata, Греция
Вилла
Kourkoumelata, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 219 м²
Этаж 1/1
На продажу выставлен исторически значимый объект постройки 1870г в деревне Калигата в юго-во…
$786,620
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Вилла 1 комната в Спартия, Греция
Вилла 1 комната
Спартия, Греция
Число комнат 1
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 146 кв.м в Кефалонии. Вилла имеет угловое расположение. Из окон отк…
$448,810
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Песада, Греция
Вилла 6 комнат
Песада, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Property for Sale in Kefalonia island Greece, near Fiscardo For Sale: Villa with a total …
$378,647
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Вилла 1 комната в Песада, Греция
Вилла 1 комната
Песада, Греция
Число комнат 1
Площадь 900 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 900 кв.м в Кефалонии на стадии строительства. Из окон открывается в…
$1,23 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Argostoli Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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