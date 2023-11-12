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Виллы в Municipality of Andravida and Kyllini, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings в Кастро, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings
Кастро, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 320 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
€1,000,000
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Мирсини, Греция
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Мирсини, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на Западном Пелопоннесе на стадии строительства.…
€3,50 млн

Параметры недвижимости в Municipality of Andravida and Kyllini, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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