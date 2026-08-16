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Виллы в Municipality of Andravida and Kyllini, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Мирсини, Греция
Вилла
Мирсини, Греция
Количество спален 8
Площадь 400 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на Западном Пелопоннесе на стадии строительства.…
$1,77 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Andravida and Kyllini, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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