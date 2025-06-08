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Виллы в Municipal Unit of Vocha, Греция

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5 объектов найдено
Вилла в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Вилла
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Этаж -1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 135 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$250,424
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Вилла в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Вилла
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 267 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 267 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
$478,082
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Вилла в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Вилла
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 296 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 296 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$569,145
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Вилла в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Вилла
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Этаж -1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$910,633
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Вилла 7 комнат в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Роскошный особняк во Врахати 190 кв.м на участке 730 кв. м рядом с пляжем. Этот особняк пред…
$377,052
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Агентство
Sideris Real Estate
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Vocha, Греция

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с видом на горы
с видом на море
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