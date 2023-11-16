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Виллы в Municipality of Argos and Mykines, Греция

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1 объект найдено
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Комнаты 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается великолепный…
€800,000

Параметры недвижимости в Municipality of Argos and Mykines, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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