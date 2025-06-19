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Виллы в Municipal Unit of Velos, Греция

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6 объектов найдено
Вилла в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Вилла
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 269 м²
Этаж -1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 269 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж сост…
$311,863
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 130 м²
Код недвижимости: 11177 - Дом на продажу в Sikiona Laliotis за € 350.000. Это 130 кв. Дом по…
Цена по запросу
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Вилла в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Вилла
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 510 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 510 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$1,04 млн
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Вилла в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Вилла
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$300,312
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Вилла в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Вилла
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$311,863
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Вилла в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Вилла
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 128 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$369,615
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Velos, Греция

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