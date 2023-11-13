Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Municipality of Sikyona
  5. Виллы

Виллы в Municipality of Sikyona, Греция

Вилла В архив
Очистить
2 объекта найдено
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings в Laliotis, Греция
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Laliotis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 384 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 384 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
€750,000
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Laliotis, Греция
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Laliotis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 484 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
€840,000

Параметры недвижимости в Municipality of Sikyona, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти