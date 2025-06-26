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Виллы в Municipal Unit of Lefkada, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 1 комната в Lefkada Municipality, Греция
Вилла 1 комната
Lefkada Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 656 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 656 кв.м на Ионнических островах. Вилла имеет угловое расположение.…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла в Lefkada Municipality, Греция
Вилла
Lefkada Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 656 м²
Этаж 1/1
Продается вилла площадью 656 кв.м на Ионнических островах. Вилла имеет угловое расположение.…
$2,89 млн
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Вилла в Katouna, Греция
Вилла
Katouna, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается традиционный дом площадью 160 кв.м, расположенный в деревне Катуна, на острове Леф…
$395,026
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Lefkada, Греция

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