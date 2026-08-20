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Виллы в Lefkada Municipality, Греция

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Municipal Unit of Ellomenos
3
Municipal Unit of Sfakiates
3
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8 объектов найдено
Вилла в Lefkada Municipality, Греция
Вилла
Lefkada Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Расположенная на склоне холма над всемирно известным пляжем Катисма, эта исключительная роск…
$1,73 млн
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Вилла в Lefkada Municipality, Греция
Вилла
Lefkada Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Расположенная на склоне холма над всемирно известным пляжем Катисма, эта исключительная роск…
$1,71 млн
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Вилла в Lefkada Municipality, Греция
Вилла
Lefkada Municipality, Греция
Площадь 420 м²
Продается вилла площадью 420 кв.м на островах Греции. Из окон открывается вид на море, на …
$2,60 млн
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It Is RealtyIt Is Realty
Вилла в Lefkada Municipality, Греция
Вилла
Lefkada Municipality, Греция
Площадь 656 м²
Продается вилла площадью 656 кв.м на Ионнических островах. Вилла имеет угловое расположение.…
Цена по запросу
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Вилла в Tsoukalades, Греция
Вилла
Tsoukalades, Греция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на Ионических островах. Подвал состоит из одной …
$2,48 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Влихо, Греция
Вилла
Влихо, Греция
Площадь 167 м²
Продается вилла площадью 167 кв.м на Ионических островах. Из окон открывается великолепный…
$2,18 млн
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Grekodom Development
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TekceTekce
Вилла в Lefkada Municipality, Греция
Вилла
Lefkada Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Расположенная на склоне холма над всемирно известным пляжем Катисма, эта исключительная роск…
$1,73 млн
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Вилла 9 комнат в Agios Petros, Греция
Вилла 9 комнат
Agios Petros, Греция
Число комнат 9
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 119 м²
Количество этажей 2
Монотажный дом на продажу, этаж: Цокольный, 1-й (2 уровня), в районе: Святой Петер - Лефкада…
$582,630
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Параметры недвижимости в Lefkada Municipality, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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