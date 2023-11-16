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Виллы в Municipal Unit of Diakopto, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Диакоптон, Греция
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 182 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 182 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
€265,000
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Диакоптон, Греция
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
€265,000
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Диакоптон, Греция
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 182 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 182 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
€290,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Diakopto, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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