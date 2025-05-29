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Виллы в Municipal Unit of Solygeia, Греция

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5 объектов найдено
Вилла в Municipality of Corinth, Греция
Вилла
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 155 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$701,118
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Вилла в Municipality of Corinth, Греция
Вилла
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$513,013
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Вилла в Municipality of Corinth, Греция
Вилла
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$718,218
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Вилла в Municipality of Corinth, Греция
Вилла
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$627,016
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Вилла в Municipality of Corinth, Греция
Вилла
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$570,014
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Solygeia, Греция

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