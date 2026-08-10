Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Patras
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Municipality of Patras, Греция

;
Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Municipality of Patras, Греция
Вилла
Municipality of Patras, Греция
Количество спален 6
Площадь 400 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж состои…
$755,654
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Patras, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти