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Виллы в Патры, Греция

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1 объект найдено
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Platani, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Platani, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж состои…
€380,000

Параметры недвижимости в Патры, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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