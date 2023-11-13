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Виллы в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

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8 объектов найдено
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с камином в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с камином
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Xylokastro near Korinth luxury villa of 220sq.m. on a plot of 300 sq.m. 2 levels ground floo…
€270,000
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Частицы, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Частицы, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
€380,000
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Частицы, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Частицы, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 210 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый уровень состоит из 2 клад…
€1,50 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Рис, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Рис, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
€640,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в высокомерный, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
высокомерный, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 133 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительства…
€450,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в розовый, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
розовый, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
€480,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в пчела, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
пчела, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 285 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
€470,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Kariotika, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Kariotika, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит и…
€590,000

Параметры недвижимости в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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