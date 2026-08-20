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Виллы в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Вилла
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 4
Площадь 384 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 384 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
$885,531
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Вилла
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 5
Площадь 484 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
$861,917
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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