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Виллы в Каламата, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 7 спален в Каламата, Греция
Вилла 7 спален
Каламата, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Продажа виллы, Каламата, 460 кв.& Sigma; & epsilon; & omicron; & йота; & каппа; ό & пи; & ep…
€1,20 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Нижняя каракуль, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Нижняя каракуль, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 484 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
€1,50 млн

Параметры недвижимости в Каламата, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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