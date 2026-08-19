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Виллы в Каламате, Греция

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4 объекта найдено
Вилла в Пелекито, Греция
Вилла
Пелекито, Греция
Количество спален 5
Площадь 303 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 303 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$1,89 млн
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Вилла в Пелекито, Греция
Вилла
Пелекито, Греция
Количество спален 5
Площадь 296 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 296 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$1,89 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла в Артемисия, Греция
Вилла
Артемисия, Греция
Количество спален 4
Площадь 484 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
$2,13 млн
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Grekodom Development
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Вилла в Пелекито, Греция
Вилла
Пелекито, Греция
Количество спален 5
Площадь 390 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
$3,66 млн
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Параметры недвижимости в Каламате, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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