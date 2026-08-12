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Виллы в Municipality of Aigialeia, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Egira, Греция
Вилла
Egira, Греция
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
$776,944
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Aigialeia, Греция

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