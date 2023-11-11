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Виллы в Municipal Unit of Xylokastro, Греция

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в пчела, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
пчела, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 285 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
€470,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Xylokastro, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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