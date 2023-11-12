Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Municipal Unit of Nafplio
  5. Виллы

Виллы в Municipal Unit of Nafplio, Греция

Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Нафплион, Греция
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Нафплион, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
A stone, detached house of excellent quality with amazing sea views and just 170 meters from…
€760,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Nafplio, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти