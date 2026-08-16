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Виллы в Municipal Unit of Nafplio, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Municipality of Nafplio, Греция
Вилла
Municipality of Nafplio, Греция
Количество спален 4
Площадь 471 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 471 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из 4 сп…
$2,13 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Nafplio, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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