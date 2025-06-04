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Виллы в Municipal Unit of Assos Lechaio, Греция

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4 объекта найдено
Вилла в Municipality of Corinth, Греция
Вилла
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Пелопоннес. Коттед…
$183,089
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Вилла 5 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
- Вилла 143 кв.м плюс70 кв.м полуподвал. - Уникальная эстетика - неограниченный панороамный …
$324,527
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Агентство
Sideris Real Estate
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Вилла в Municipality of Corinth, Греция
Вилла
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 280 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$715,190
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Вилла в Municipality of Corinth, Греция
Вилла
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 165 кв.м на полуострове Пелопоннес. Коттедж состоит из …
$297,519
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Assos Lechaio, Греция

с гаражом
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