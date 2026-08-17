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Виллы в Municipality of Pylos and Nestor, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Гиалова, Греция
Вилла 4 комнаты
Гиалова, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Вилла в Гиалове — это воплощение современного комфорта и элегантности, расположенное всего в…
$1,64 млн
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Вилла 6 комнат в Пилос, Греция
Вилла 6 комнат
Пилос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 3 200 м²
Количество этажей 2
Olive Garden Villas — панорамная жизнь нового уровня Olive Garden — это камерный проект и…
$1,82 млн
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Вилла 10 комнат в Гиалова, Греция
Вилла 10 комнат
Гиалова, Греция
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 1
σ & тау; & та; & ню; & каппа; & monicron; & Sigma; & мю; & гамма; & йота; & йота; и лямбда; …
$2,71 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Pylos and Nestor, Греция

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