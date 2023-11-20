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Виллы в Municipal Unit of Ermioni, Греция

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5 объектов найдено
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Petrothalassa Ermionis, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Petrothalassa Ermionis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительства…
€900,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Thermisia, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Thermisia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
€1,50 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Ermionida, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 203 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€1,000,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Thermisia, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Thermisia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€460,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agii Anargyri, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agii Anargyri, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€550,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Ermioni, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
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