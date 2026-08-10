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Виллы в Municipal Unit of Ermioni, Греция

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5 объектов найдено
Вилла в Термисиа, Греция
Вилла
Термисиа, Греция
Количество спален 5
Площадь 500 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
$1,77 млн
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Вилла в Термисиа, Греция
Вилла
Термисиа, Греция
Площадь 147 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 147 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит и…
$1,02 млн
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 720 м²
Количество этажей 2
🏡 Вилла в Греции для Golden Visa Современная экологичная вилла с видом на море в престижн…
$1,00 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Ermioni, Греция
Вилла
Ermioni, Греция
Площадь 124 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 124 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит и…
$1,48 млн
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Вилла в Ermioni, Греция
Вилла
Ermioni, Греция
Площадь 348 м²
Продается вилла площадью 348 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида на стадии строительст…
$2,60 млн
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Ermioni, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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